東非狒狒昨順利落網，卻戲劇性因遭獵槍打傷而身亡，還因官員拿著奄奄一息狒狒照相惹議。曾榮獲動保慈悲獎的桃園市桃園區中聖里長崔美瑛崩潰淚訴，救援進籠第一時間都是拍照、也會上傳臉書，但絕對不是「完美」的照片，因會心都在動物，拍的也會是籠子和動物細節，直言怎樣的心態就會出現怎樣的照片，要求市長張善政應快刀斬亂麻，她也呼籲綠營民代不要見獵心喜，到底是為了狒狒還是算計政治。

救援浪浪20年、一手打造桃園中聖里成為「貓咪天堂」、「幸福里」的動保里長崔美瑛，曾獲友善動物傑出村里長、動保慈悲獎等，動保路上獲獎無數。崔美瑛見農業局專門委員盧紀燁拎著奄奄一息狒狒拍照影片，連夜崩潰痛哭。

桃官員擺拍狒狒讓網友炸鍋。(翻攝照片)

「救援進籠當然都是先檢查，怎麼可能舉著拍照！」崔美瑛自承，平時救援貓狗也會拍照記錄、上傳臉書，但絕對不會是這麼「完美」的照片，拍照重點絕對不是拍人，而是動物跟籠子，因為心都在籠子裡面的動物，擔心牠有無在抓捕過程中受驚害怕、流浪過程有無吃飽受傷，一樣拍照但心情跟農業局官員截然不同，怎樣心態會造就怎樣的照片。

「這不叫紀錄，這叫沒有心！」崔美瑛也怒嗆叫農業局長陳冠義閉嘴，不要幫屬下說話，更直言盧紀燁拍照時身邊站著的，就是「專業」的動保處長王得吉，「貴為處長難道不知道救援第一時間該檢查嗎？」

崔美瑛也要求綠營民代不要無限上綱，要他們摸著良心，救援這條路上曾經善待動物嗎？是否曾把TNR(捕捉、絕育、釋放)、有專人乾淨餵養的浪浪要求動保處抓走，不齒他們見獵心喜，心裡算計的真的是狒狒、還是算計政治？

崔美瑛感嘆，動保議題是最不受重視，卻最能牽動感情，反問網友，平常遇到身邊需要救援的浪浪，真的有伸出援手嗎？向普羅大眾喊話，記住現在的真實情感，化作平時珍惜生命力量，生活中遇到浪浪不要找民代施壓逼牠們走。

「該懲處就懲處、該滾蛋就滾蛋！」崔美瑛也要求張善政快刀斬亂麻，嚴懲失職者，希望狒狒事件成動保教訓，深刻反省，將動保意識落實在日常生活。