本月25日為國民黨台北市立委第一階段提名登記的最終日，第7選區（信義、南松山）外界原本都認為，只有該區立委費鴻泰與北市議員徐巧芯進行初選對決，不料最後有另外4人登記，雖北市黨部出手止血剔除暗樁，但選情已白熱化。費鴻泰今（28）日在網路節目《千秋萬事》中表示，自己對於黨內的挑戰都抱持開放的態度，也喊話徐巧芯，「真正的對手是民進黨，不是黨內同志。」

費鴻泰認為，一個黨跟一個家庭是一樣的，老中青世代都要共榮，舉例來說，立法院都是60歲以上不恰當、通通是40到60歲也不恰當，全部是20至40歲當然也不恰當。費還提到，美國的國會也有很多8、90歲的議員，主要就是要倚重他們的經驗，而國民黨在立法院議事的攻防、程序就是要靠這些實戰經驗。

此外，費鴻泰還提到，他在立法院當過5屆的立委，打仗打了這麼久，現任總召曾銘宗碰到議事、法案談判的問題，都會一起討論，這些都是需要長期累積的經驗。費指出，不是說年輕人不行，但大家要搭配，國民黨明年目標是總統要勝選，立法院要過半，這兩個都希望能達成。且立法院席次有113席，藍營現在加上不分區才38席，過半空間還非常非常的多。

對於外界質疑在立院沒有戰鬥力，費鴻泰也強調，自己戰鬥力不敢說是黨團第一名，但自認是立院黨團第一勇的人，各界可以看看過往他在立院跟民進黨辯論、體力鬥爭，絕對不是一個尸位素餐的人。國民黨明年要勝選，唯有團結共好才有機會；如果不團結，一定是沒有機會。

費鴻泰也向徐巧芯喊話，希望能公公平平的競選，兩方彼此不要講一些讓對方不舒服的話，我們槍口應該對外，不應該對內，2024最後大選才最重要，我們競爭的對手是民進黨，不是黨內的同志！費鴻泰還盼望，徐能做到「我家跑進來你總要打招呼、初選不要搞暗樁、也不要暗示性的說法」。