全球狂賣180億《捍衛任務》系列，最新史詩篇章《捍衛任務4》（John Wick: Chapter 4）近日上映，片中飾演失明殺手的甄子丹表現十分搶眼，戲份僅次於男主角基努李維（Keanu Reeves）。近日他上節目受訪宣傳，被主持人問跟成龍對打誰會勝出時，他以「7字妙回」引起熱烈討論。

堪稱「宇宙最強」的甄子丹登上「吉米夜現場」節目接受名嘴主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）訪問，期間談到拍香港動作片不會有太多事前準備，很多時候都是看著當時的演出環境來設計動作，他舉例自己在跟成龍對戲時，會討論「要怎麼逃出這座大樓」、「如何把門踹下來」、「出拳時怎麼回擊」等等。

甄子丹上外國談話節目，接受採訪。(影片來源/Jimmy Kimmel Live YT)

隨後，主持人緊接著問甄子丹：「跟成龍對打誰會贏？」他妙回笑稱：「我老了但他更老」（I'm old but he's older），更以英文長輩（seniority）來稱呼對方。他們也聊到甄子丹的身為武術宗師母親，她從小嚴格的訓練甄子丹，要他五點起床練功，主持人開玩笑道：「聽起來她希望你受到攻擊時，隨時隨地都能準備好。」

事實上，由基努李維主演的《捍衛任務4》即將上映，本次陣容盛大，不僅有《子彈列車》的日本動作巨星真田廣之，帶來嶄新日式武打場面；另一位則是台灣影迷非常熟悉的香港動作巨星甄子丹，挑戰飾演盲劍客角色「肯恩」，與基努李維在大銀幕展開對決，令觀眾期待不已。