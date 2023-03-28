人工智慧（AI）已進入各行各業、改變民眾生活，為引導AI成為人民信賴且有益於社會的力量，國科會今天宣布成立「台灣人工智慧卓越中心」（AICoE），做為跨部會整合及國際合作的平台，以提升台灣在全球AI領域的競爭力。

國科會今天舉辦「台灣AI展望與布局記者會」，邀請產官學研各界代表，攜手合作、接軌國際，共同引導及推動台灣可信賴AI發展，善用AI技術來為人類福祉創造正面影響，實現「AI for Better Life」。

國科會主委吳政忠表示，2017年是台灣的「AI元年」，政府在2018年到2022年推動4年的「AI 1.0計畫」，建構AI相關的人才培育、技術、法規等基礎工程，也看到成果。

吳政忠進一步指出，這幾年來有一件事大家未預料到，那就是AI很快進入類生活，ChatGPT聊天機器人問世，它的功能強大，日本、中國都措手不及，美國也有更多公司投入。

吳政忠說，AI進入人類生活只是剛開始，接下來整體社會面將面臨倫理、法治及人權等方面的挑戰。現在AI已進入2.0階段，政府也會著手布局，讓這項科技可以提升人類生活。

台灣人工智慧晶片聯盟會長盧超群則說，今年半導體進入3奈米量產，台灣人正帶領世界進入1奈米。台灣花了超過30年時間，才讓半導體產業成為「護國神山」，但AI產業不會給台灣這麼長的時間，因此如何整合各界力量，在這個領域衝到最尖端，至為重要。

國科會表示，台灣擁有世界級半導體的軟硬實力，結合AI科研能量、研發人才等軟體技術，接軌全球AI新興關鍵技術後，將極具競爭力。

為拓展國際合作，國科會將以台灣AiCoE作為國際合作平台，提升交流層級，並根基於三大策略目標，在科研技術面向，強化AI核心科技國際合作；在人才面向，鏈結AI頂尖國際機構及學者建立亞太人才樞紐；在治理面向，參與以人文本AI國際組織，並與價值觀相近國家建立可信賴AI夥伴關係。