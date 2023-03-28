東元在今年展出中特地號召集團關係企業，在現場示範多項智慧節能解決方案，包括運用AI智慧軟硬體的整合，提供主動式管理的「智慧空調節能控制系統」、和高效省能的「冷卻水塔直驅系統解決方案」，都適用於商辦大樓和製造業工廠，並且可以搭配「ESG-Ready平台」，以數據分析、溫室氣體盤查系統等來滿足企業排碳預測，優化減排管理流程，符合ISO 14064的審查需求。

東元表示，使用「智慧空調節能控制系統」可以為7層樓的商辦大樓，一年減少碳排13.33公噸CO2e。而東元客製化的服務，更可以同時達到『節電』與『舒適』的雙重目標。目前，這套最新一代研發的節能解決方案，已經在東元自家工廠進行使用，節能效果顯著。

同時，在ESG優良企業主題館中也展示綠建築的實績，以及「智慧能源監控解決方案」，針對一般太陽能供電不穩定的問題，整合太陽能發電系統和儲能系統，達到太陽能平滑化、削峰填谷、需量管理、緊急備用電源及調頻輔助服務等功能與目標，是未來綠色建築或綠色工廠要達到最佳化供電與節能效益不可或缺的裝置。

東元近年積極發展電動載具動力系統，例如應用於新一代華德動能(2237)電動巴士的「高效能馬達」，已提供城市內多條路線的大眾運輸的動力來源。另外，在綠色物流方面，東元集團關企宅配通(2642)，也以AI智能派車系統和AI智能路徑規畫，搭配電動物流車，一次綠色宅配每百公里可減少碳排放50.2公斤。