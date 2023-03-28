馬英九第一句話就提民國、前總統 參訪中山陵後談話全文曝光

前總統馬英九今（28）日上午參訪中山陵後，接著參觀孫中山先生紀念館，之後他先是唸出一篇文稿，才開始接受媒體聯訪。

以下為馬英九完整文稿：

民國112年3月28日馬英九前總統率馬英九基金會同仁與同學敬謁南京中山陵致詞全文

各位同仁、各位同學：

國父孫中山先生畢生領導國民革命，推翻滿清，創建民國，到今天已經112年了。

回想當時的中國，滿清政府貪污腐敗，積弱不振、飽受列強侵略。從1842年（清道光22年）簽訂「中英南京條約」以來，被迫跟50多國簽訂100多個不平等條約，割地賠款、喪權辱國。而當時中國社會貧富懸殊，文盲處處、法治不彰、社會發展落後，人民無力反抗，國勢危如壘卵，國家看不到希望。

幸賴國父1894年（清光緒20年）在美國檀香山成立興中會，登高一呼，提出「驅除韃虜，恢復中華，創立合眾政府」的建國理想，號召海內外志士仁人共襄大業，歷經革命先烈十次流血革命行動，終於在18年後的1911年(清宣統3年)，推翻滿清，終結中國四千多年的君主專政，建立亞洲第一個民主共和國─中華民國。國父對中國史無前例的偉大貢獻，就是改變中國的命運，讓中國走向富強康樂的開始。

兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫。今天，當年國父念茲在茲的多項建國主張，都已陸續分別在臺灣與大陸實現，這對於兩岸人民與後代子孫的生活與福祉，至關重要。

民國14年（1925年）3月12日國父逝世。在遺言中要求國人要「和平、奮鬥、救中國」。98年後的今天，我們馬英九基金會的數十位同仁與同學，從臺灣來到南京中山陵國父靈前致祭，提出「和平奮鬥、振興中華」的目標，深盼兩岸共同努力，追求和平、避免戰爭，致力振興中華。這是兩岸中國人不可迴避的責任，我們一定要努力實現。

謝謝大家。