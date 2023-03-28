亞系外資表示，啟碁2023~2024年增長前景將受5G、衛星、汽車/EV的市占率增長推動，其中5G、LEO(低軌衛星)、汽車連接/雷達(約占銷售額的35%)是主要驅動力。啟碁2022年一半業務來自5G，預計到2023年，在與更多客戶業務互動下，比例將上升到60%以上。

亞系外資表示，啟碁2022年營收車用相關占比約3成，主要動能來自汽車連接模組和電動汽車雷達/攝像頭傳感器。啟碁在全球汽車連接模組市場占約7%，預計到2030年將以11%的複合年增長率增長，根據Counterpoint研究，雷達/相機傳感器的增長較高主要是來自於電動車。

亞系外資表示，啟碁2023年營收將成長11%，且利潤率擴大，第一季營運將是底部，且該成長趨勢在2024年會繼續，故維持126元目標價、評等優於大盤，但將2023、2024年EPS下調6%、7%，主要是因為留才增加運營支出所致。