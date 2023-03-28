曾創下司法史單一個案最高交保金4億元紀錄的國寶集團總裁朱國榮，因涉炒作龍邦公司股票，經檢察官先後起訴，先繫屬案件台北地方法院一審判刑15年，上訴後，台灣高等法院二審認定朱國榮當時為爭奪經營權，考量其持股部分沒有賣出，經計算認定其第二期間炒股犯罪所得沒有逾1億元，一審加重其刑有誤，撤銷改判刑8年。可上訴。

檢察官起訴朱國榮，共分兩波炒作龍邦股價。朱被訴2011年12月至2012年2月間，利用親友與國寶集團員工所提供的13名人頭開立的31個證券帳戶，以大量相對成交及連續高價買進等方式，將龍邦股價從約10元拉抬至14元。

2012年11月到2013年2月間，朱鎖定龍邦股票進行第二波炒作，以17個人頭帳戶相對成交、連續高買，將龍邦股價從每股19元炒作至34元。兩波炒作，朱獲利約3000萬元

朱國榮涉炒作龍邦公司股票，經檢察官先後起訴，先繫屬案件一審判刑15年，後繫屬案一審另案判刑12年4月。