螺絲起子撬宮廟抽屜偷65萬香油錢，汐止警逮竊嫌追回36萬。

本月14日上午新北市汐止區勤進路聖德宮人員發廟內遭竊，辦公室抽屜遭人撬開，抽屜內65萬餘元香油錢及約2萬元的金牌失竊，廟方向汐止警分局報案，警方成立專案小組追查，鎖定56歲黃姓男子涉案，日前至瑞芳區將黃嫌逮捕，追回贓款36萬元，訊後以加重竊盜罪嫌送辦，基隆檢方向法院聲請羈押獲准。

警方調查，黃本月13日駕駛自小客車挑選作案目標，見該宮廟無人看守，即持螺絲起子破壞宮廟門窗入侵，撬開香油錢桶鎖頭、辦公桌抽屜行竊，搜刮財物後駕車逃逸。

警方調閱監視器鎖定住在瑞芳區的黃男涉有重嫌，蒐證齊全後向基隆地檢、基隆地院聲請拘票及搜索票獲准，16日下午在瑞芳區中正路停車場內拘提黃嫌到案，當場起獲贓款36萬4900元、面額500元刮刮樂16張與彩券7張等贓物。

黃嫌坦承犯案，警方也查出黃嫌近期在大台北地區及宜蘭一帶反覆涉犯多起宮廟竊盜案，偵訊後以加重竊盜罪嫌移送基隆地檢偵辦，檢方複訊後向法院聲請羈押獲准。