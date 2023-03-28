歐洲白蘆鎮筍產業到來，台北喜來登大飯店館內牛排館「安東廳」即日起推出「春之饗宴．法國白蘆筍」，嚴選三道料理，每道1,380＋10％元起。另同步推出全新「日本福岡F1國產牛」饗宴，主廚嚴選四種口感絕佳部位，每款2,100＋10％元起，

白蘆筍貴為來自法國的「優雅貴族」，自採收到保存皆須細心呵護的矜貴食材，安東廳主廚張守義嚴選直徑2.8至3公分的法國頂級白蘆筍入菜，白蘆筍直徑越粗則越名貴，因其纖維不會因生長顯老，反而富含飽滿水分。

安東廳「春之饗宴」主廚精心設計三款白蘆筍料理，，強調簡單純粹的料理方式，凸顯白蘆筍的鮮甜，首推白蘆筍搭佐靈魂醬汁「藍蟹肉．荷蘭醬」，濃郁微酸的荷蘭醬搭佐細緻蘭蟹肉，如雲朵般的輕盈質地，表面炙燒帶有淡淡脂香更顯甜美。白蘆筍搭佐「北海道干貝．海膽魚子醬汁」，選用北海道生食級干貝，搭配上新鮮海膽、魚子醬及鮭魚卵製成的特調海膽醬汁，以澎湃海味提鮮，襯托白蘆筍的甘甜。「椴木菇．西班牙火腿．松露油醋」，選用香氣濃郁、純天然栽植的椴木菇，以簡單料理方式保留食材原味，鹹香鮮甜的西班牙生火腿與白蘆筍及松露油醋於口中交融，香氣飽滿充盈齒間，每道1,380＋10％元起。

安東廳引進「日本福岡F1國產牛」，由珍貴的100％純種日本和牛與日本國產牛配種後誕生的牛隻稱為「日本F1國產牛」，其口感柔嫩鮮甜、媲美頂級日本和牛，油花分布勻稱美麗，入口脂香豐厚卻不似A5和牛般膩口，其售價遠低於日本和牛，卻能帶給味蕾非凡享受。

主廚張守義嚴選四種口感絕佳部位，推薦食用熟度為3至5分熟。首推極致柔嫩「日本福岡F1和牛菲力4oz.」，每日限量美味「日本福岡F1和牛老饕上蓋肉4oz.」，行家最愛脂香豐盈有嚼勁「日本福岡F1和牛肋眼4oz.」，喜愛較有口感、更顯肉香的「日本福岡F1和牛紐約客4oz.」，多款部位可供選擇，每道2,100＋10％元起，滿足每位賓客不同的美食之道。以上各款部位牛排亦提供6oz.尺寸可供點購，每道3,150＋10％元起。