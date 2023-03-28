經過6周的激烈角逐，現任蘇格蘭衛生大臣尤沙夫（Humza Yousaf）成功當選蘇格蘭民族黨（SNP）黨魁，而他也將成為首位領導蘇格蘭的穆斯林。

尤沙夫（Humza Yousaf）當選蘇格蘭民族黨（SNP）黨魁，將接替前黨魁施特金（Nicola Sturgeon），成為蘇格蘭首席大臣。

綜合外媒報導，昨（27）日民族黨舉行第2輪黨魁投票，最終尤沙夫以52%得票率勝出。接下來，經議會投票確認後，他將接替前黨魁施特金（Nicola Sturgeon），成為蘇格蘭首席大臣。

27日尤沙夫與家人在愛丁堡默萊菲體育場慶賀勝選。（圖／美聯社）

現年37歲的尤沙夫自2012年以來，陸續擔任過司法大臣和交通部長，累積了不少行政經驗。他所隸屬的民族黨主張蘇格蘭獨立，而他則認為，蘇獨議題不能只有50%或51%的民意支持，他未來將朝這個方向努力，建立支持獨立的「穩定多數」。

尤沙夫在勝選感言中表示，他的祖父母在1960年代從巴基斯坦來到蘇格蘭，幾乎一句英語都不會講。而如今他即將出任首席大臣，展現了蘇格蘭社會的包容與自由，向外界傳達一個明確的訊息：一個人不論擁有什麼膚色或信仰，都不會阻礙他領導自己的國家。

除了爭取脫離英國，尤沙夫也期盼能帶領蘇格蘭加入歐盟。然而根據CNN報導，上個月一份民調顯示，目前只有46%蘇格蘭民眾支持脫英。相較之下，2020年有58%民眾支持獨立，當時政府因為防疫得當，獲得許多民眾好評。