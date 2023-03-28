大S（徐熙媛）去年再婚後，因主張汪小菲沒有依約定付生活費將其提告，向北院聲請對汪強制執行、扣押汪的財產，汪不服提告，昨（27日)法院駁回汪的訴訟，汪小菲則喊冤發文，表示孩子的每一筆生活費自己都有付。而就在家裡事訴訟敗退之際，大陸媒體報導，汪小菲和張蘭的直播團隊也出走另起爐灶，並稱自己受了很多委屈，有許多事無法公開。

據《娛聞蜀黍》報導，張蘭和汪小菲經營的麻六記餐廳直播團隊最近出現出走潮，以孟賀為首約20人提出離職，孟賀後來開了好幾場直播，暗示對汪小菲和張蘭有不滿，合作過程有諸多委屈，但無法公諸於世。而汪小菲當時回應孟賀團隊成本開價太高，還要抽成，專業程度不如理想，才選擇解除合作。

傳汪小菲和張蘭的前直播團隊20多人離職。（圖／翻攝自娛聞蜀黍微博）

孟賀稱，在這件事情上自己一直在退讓，幸好他有自己的粉絲可以訴苦，至於外傳合約還沒到期他就提前離開，孟賀說不管合約有沒有到期，「我都希望能夠好聚好散」，接著認了確實合約還沒到期，但反咬張蘭方面「妳是不是按照合同章程去履行？」暗指張蘭說話不算話，自己才決定離開。

孟賀說，自己從頭到尾都沒張揚張蘭的不是，「合同沒到期，這次是給我一次教訓，而且是用兩年換來的一次教訓，用真心換來的教訓」。引來其他網友回：「就是誰請這種員工誰倒霉他們會出賣前東家也會出賣現在老闆」、「估計是通過罵張蘭賺取流量吧」、「他命好，蹭上了這個流量。人都是喜歡看熱鬧的」、「哈哈哈哈張蘭汪小菲不就最擅長通過罵人賺流量嗎？還不讓人有樣學樣了？」。