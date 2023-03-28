1隻逃亡18天的狒狒，27日遭獵人1槍打死，引起社會議論。楊梅警方偵辦後依動物保護法偵辦，28日報請桃園地檢署指揮，檢方說，將由檢察官依具體個案偵辦，以釐清相關事實。

狒狒27日被1槍打死後，民眾大幅議論，狒狒早上由動保處將吠吠屍體送往臺北市立動物園檢查、檢疫，再送網家畜試驗衛生試驗所解剖釐清死因。因獵人到底受誰指揮到現場，各單位眾說紛紜。檢方將釐清是否違反動保法等。