通緝男7日內被同一警抓2次 嘆：歹路不可行

34歲唐姓男子因案被通緝，日前深夜零時才被台中市警局第二分局育才派出所警員逮捕並移送至台中地方法院歸案，不料，時隔7日唐男又因他案被台中地檢署通緝，更在深夜1時再次被日前逮獲他的兩名員警在路邊攔查逮捕，讓唐男直呼「歹路不可行」，隨後員警將唐男依法移送至台中地檢署歸案。

育才派出所警員蔡孟修、方公政在3月24日凌晨擔服巡邏勤務，巡邏經過北區自由、雙十路口時，發現一男子與朋友雙載騎乘機車安全帽帶未依規定扣上，為維護其行車安全遂立即上前攔查，員警一見唐男即感到眼熟，果真經確認身分後，發現唐男是7日前才剛被抓到且已歸案的通緝犯。

員警驚訝發現，唐男短短7日竟然又被地檢署通緝中，唐男一臉懵然告訴員警「我有去法院了阿！」原來唐男是因另案於20日又遭地檢署發布通緝。唐男向員警表示「我跟你們派出所太有緣了！」竟在一周內連續被相同的員警逮到。

第二分局分局長楊川強調，掃黑、槍、毒、黃、賭、打詐及肅竊，維持治安平穩是警方的核心工作之一，為宣示強力打擊犯罪、掃除黑幫的決心，強化查緝毒品、通緝、槍枝等不法案件，給市民一個安全及穩定的生活環境，也呼籲不法分子切勿心存僥倖，法網恢恢疏而不漏，歹路真的不可行。

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