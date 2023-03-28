我國與宏都拉斯26日斷交，前總統馬英九則於昨日赴陸，國民黨立委費鴻泰今於廣播節目《千秋萬事》接受主持人王淺秋訪問時，表示前總統馬英九當總統時，是兩岸最和諧，也是賺中國大陸最多錢的時候，當時外交休兵花很少錢、外交鞏固，建議中間選民看一看，兩岸是要兵戎相見還是和平共處。

費鴻泰說，兩岸關係不好，會影響到台灣與邦交國的關係，馬英九外交休兵花很少錢、邦交鞏固，但蔡英文總統任內斷交9個國家，這當然是蔡的兩岸、外交政策造成的，希望外交部長吳釗燮可以「休息一下」，因為吳釗燮任內斷交7個國家，政黨政治就是責任政治，身為一個政務官，吳釗燮難道不應該下台嗎？唯有讓國民黨席次過半，那些該下台的才會下台。

費鴻泰指出，民進黨執政後兩岸一直沒有交流，若一直沒有交流，久而久之不就會有互相猜忌，現在已經走向要對抗、打仗，成為僅次烏克蘭最危險的地方，不應該把火藥的引信拔掉嗎？國民黨副主席夏立言防陸後白帶魚就能賣到對岸，希望馬英九這一趟對兩岸互信、交流有幫助，能讓民間還有溝通的管道，也讓對岸知道，台灣不是每個人都要打仗，想打仗只是民進黨那一小撮，「打到巷戰就是一片焦土，這不是打電動還能回溯，去看阿富汗、敘利亞、烏克蘭，慘的都是老百姓，無一倖免」。

費鴻泰強調，馬英九是第一個赴陸的台灣卸任元首，台陸雙方處理上都有都有刻意低調，而馬英九當總統的時代，兩岸最和諧，也是賺中國最多錢的時候，不用去凱子外交、金錢外交浪費錢，建議中間選民看一看，兩岸是要兵戎相見還是和平共處。