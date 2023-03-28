核二廠日前退役，引發了外界對缺電的擔憂。對此，前內政部長李鴻源判斷，缺電將成為台灣很大的困擾，他也批評，民進黨的目標是在2025年廢核，但是目前台灣有11%的電力仰賴核電，不可能在兩年內生出11%的綠電，蔡政府的電力政策實在是不專業到令人匪夷所思。

港媒《中評社》今（28）日報導，李鴻源日前受訪表示，世界銀行曾公布2050年世界核電要占比控制在10%的目標，而台灣目前核電佔比為11%，已符合標準，卻仍決定在有供電疑慮的情況下關閉核二。

李鴻源指出，除非本身有生產天然氣，否則沒有國家敢讓天然氣發電佔總體發電量的一半，因價格是其次，若天然氣生產國爆發戰爭等狀況，台灣還有天然氣可以使用嗎？李鴻源同時提到，台灣目前天然氣的儲量只有七天，不用戰爭，「來個颱風在台灣上空盤旋7天，我們也是斷電」。

李鴻源直言，為了國家安全和經濟發展，政府理應保障水電的穩定和價格，但對於蔡政府是否能做到以上兩點，他目前感到悲觀。