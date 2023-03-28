台南新營贏地創新育成基地提供青年創業者交流激盪的空間。（市府提供／洪榮志台南傳真）

明天是青年節，台南市政府研考會將舉辦「好young生活在台南」青年論壇，並以「就業力、科技力、創新力」等「三力」為核心議題，邀請跨域達人或「百萬年薪」青農，分享青年創新思維及關鍵能力，期望透過交流讓青年朋友形塑台南生活的想像，打造台南成為青年宜居城市。

市長黃偉哲認為，青年政策的3大方向，分別是：公共事務參與、社會參與、創業支持，因此市府除以「青年好創業」、「青年好就業」、「青年好成家」等「三好」為骨幹，全方位支持青年朋友在台南實現理想外，也在行政院會呼籲中央提高租金補貼與購屋利息優惠。

「創業不怕沒人才，就怕沒展現的舞台」，研考會表示，位於新營的贏地創新育成基地，不僅提供青年創業者交流激盪的空間，更打造創業基地，市府還將青創貸款最高額度由100萬元提高為200萬元，並新增前2年全額利息補貼，以鼓勵有夢想的青年，朝全球舞台成長茁壯。

研考會還說，市府為營造「青年好就業」的環境，積極招商引資，從2019年至2023年2月，共吸引1635億元投資額，創造2475億元產值，帶動4萬多個就業機會，締造連續4年6都失業率最低的成績，更推出劇場人才培力、原民青年返鄉工讀計畫、公部門實習計畫等。

此外，台南是台灣的農業重鎮，市府積極支持青年從農，至今已於各區成立31個青農分會，培育約2140位青農，當中有超過220位躋身百萬年薪俱樂部。

至於「青年好成家」，市府為減輕青年居住及成家的負擔，更加碼提供首購族購房時1次性補貼6萬元利息，並將第1名及第2名新生兒生育獎勵金提高為2萬元，育兒津貼及托育補助也取消排富限制。