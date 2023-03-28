無線通訊模組起家的佐臻，因擁有毫米波雷達微波通訊技術，獲愛普生(Epson)和美商Vuzix委託代工設計(ODM)合作，接觸到近眼顯示技術，進而投入AR光學與影像研發，梁文隆表示，AR眼鏡的近眼顯示技術，改變人類跟訊息內容交互方式，以前看螢幕，近眼顯示把螢幕打在視網膜，也就是AR眼鏡裡的兩個Micro OLED微型顯示器透過光學到眼睛成像，以光學原理將螢幕放大，加上眾多感測器，這是顛覆性的改變。

經過逾6年的摸索努力，佐臻於2020年推第1款J7EF AR眼鏡，正式進入AR元宇宙， 隨著AI演算技術逐漸成熟，佐臻陸續推出具人機操作介面、手勢控制的J7EF Plus、具眼球追蹤功能的J7EF GAGE等AR眼鏡，今年更將推出較前一代更輕巧、重量減少30%到40%、新一代AR眼鏡，搶攻智慧醫療、工業、教育/遊戲娛樂等市場。

梁文隆表示，AR眼鏡有幾個重點，包括：近眼顯示(Near-eye Display)的光學引擎(optical engine)、眾多感測器的感知感測及AI演算等，舉例來說，鏡頭打開、ToF(飛時測距)知道我的手在比，頭在搖，追蹤眼球看那裡，還有麥克風、Speaker(喇叭)等，這些都有感測器，這麼多的感測器必須透過AI演算法運算管理，藉由眼鏡這個機器，讓你在講什麼，機器能聽得懂的人機介面(human–computer Interface)等，加上通訊及電力，這麼多元件要做到輕巧相當不容易。

佐臻AR眼鏡在智慧醫療及軍用等立基市場嶄露頭角，獲得鴻海集團青睞，參與佐臻此次策略性現金增資，與佐臻成為戰略合作夥伴，希望藉由佐臻深耕多年的AR技術及鴻海集團製造與龐大出海口優勢，搶攻工業元宇宙龐大商機。

儘管去年飽受晶片短缺之苦，受惠於AR等產品佈局成果顯現，佐臻2022年合併營收3.26億元，營業毛利為1.52億元，營業利益為4264萬5000元，歸屬於母公司業主淨利6900萬元，每股盈餘為2.08元。

隨著AR眼鏡製造技術逐漸成熟及產品線日益完善，佐臻啟動轉型，投入眾多資源進行軟體/人機介面開發，梁文隆表示，我們的營運是B to B，未來希望藉由AR眼鏡這個載具，提供智慧醫療照護/智慧製造等多元應用硬體及軟體介面整合服務，成為提供含AR眼鏡(載具)及各產業AR介面平台服務廠，為公司創造更多價值。