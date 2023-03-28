作為捷克塗鴉先驅的楊・克拉創作近30年，持續走在一條非傳統藝術家之路，從街頭塗鴉走入純白空間，《藍色地平線上》個展，抒發藝術家專注創作的當下，逐漸成為一種東方式禪學的內在寧靜。

楊・克拉青少年時期以衝頭塗鴉創作者Cakes、Point聞名，經歷兩個不同階段才將創作發展至畫布上，他自言對於創作風格並非一蹴而就，而是經過不斷的研究、嘗試、創作的迴圈過程。從奔放的街頭語言轉化到抽象色彩語彙，他不再只專注於符號及造型，而是以圓為起點，透過色彩及有機變形體，不斷探討畫面的動態、改變、時間凍結等能量。

2018年楊．克拉曾在台舉辦《圓的進化》亞洲首次個展，他也曾代表捷克在上海世界博覽會捷克館展出，作品受到捷克和斯洛伐克國家博物館、巴西國家藝術博物館、大陸德基美術館、韓國烏山美術館及DIOR、Tiffany等品牌及私人收藏。

將戶外狂放濃縮在幾何形變畫布後，楊．克拉近期再次轉變風格，《藍色地平線上》展出其全新系列，與過去充滿動態張力的作品不同，他減少了調色板，並專注於讓繪畫中的動態形狀平靜下來，透過不斷簡化與削減，讓視覺張力得以在微妙的色調差異中表現。

如今的創作，楊．克拉他表示現在的創作心境：「我真正想成就的藝術是把複雜的內容以一個很簡單的形式呈現，不是在講述一個故事，更像是在表達一種情感，或是無意識的喚醒一些記憶。」

作品〈Vibrating Turquoise Square〉創造顏色條紋漸變的視覺效果，創造深邃的透視；〈Carbunculus Bulla〉是「漸變透視」的 3D 版，有如水母形狀的懸浮裝置，由 13 個鋁製橢圓組成，在每一層改變色調和形狀，形成如同水下氣泡的空心物體。