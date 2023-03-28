國民黨主席朱立倫昨鼓勵藍營年輕的「藍軍新勇士」挑戰艱困選區，國民黨立委陳以信、李德維今率藍軍青年宣布挑戰艱困選區，李德維說，沒有現任國民黨立委的，都算艱困區，與其到舒適圈拚勝選，願意去艱困區打拚更令人尊敬。

李明璇（圖 / 取自李明璇臉書）

陳以信表示，他將回到故鄉台南歸仁參選立委，將對上民進黨立委王定宇；「不是人可以選擇故鄉，是故鄉在選擇人」，他說他家族從清朝時期就住在歸仁，不管有多困難，都希望幫國民黨在台南插上第一支藍旗，也希望是國民黨在台南執政好的開始。

陳以信更批評民進黨在台南執政快30年，台南各方面都沒比較好，執政久了，讓現在的台南走針，現在台南有「三哥」，胎哥、歪哥、豬哥，把政治搞到骯髒，貪污、賄選、性招待等事件連續發生，他擔任立委絕對不會胎哥、歪哥、豬哥。

李德維表示，國民黨現任有立委選區就是舒適圈，現任沒有的選區就是艱困區，願意來艱困區打拚的都不容易，要去舒適區拚也沒意見，但是到艱困區我更尊敬，對國民黨更有價值更意義，無意去影射任何人，像是陳以信願意去台南這個藍軍沙漠參選，都令人敬佩。

至於李自己，李德維表示，他擔任不分區立委，對他來說，黨認為哪裡選區艱困要他去選，他就去，就算黨不需要他參選，他也會幫忙國民黨年輕人挑戰艱困區。

國民黨「美女發言人」李明璇則鎖定在板橋參選立委，至於要選板橋東區還是西區？她說她住板橋西區，下半輩子已經嫁到板橋了，已經徵詢過地方意見，「東西區我都可以，看國民黨要差遣我去哪都願意。」

國民黨發言人廖偉翔將參選台中西南屯選區，其母親是台中資深議員黃馨慧，現任立委為民進黨張廖萬堅；國民黨發言人蕭敬嚴則要挑戰新北市汐止七星區，現任為民進黨的賴品妤；新創咖啡創辦人溫宗諭則要挑戰彰化第二選區，現任為民進黨黃秀芳。