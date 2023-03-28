大陸國家互聯網信息辦公室（簡稱網信辦）表示，去年清朗行動共處置680餘萬個帳號、清理違法和不良訊息5430餘萬條；而網路水軍（網軍）操縱網路訊息內容是導致網路亂象的主要原因，因此打擊網路水軍仍是今年清朗系列專項行動的主要任務之一。

中新網報導，網信辦介紹，去年組織開展13項「清朗」專項行動，累計清理違法和不良訊息5430餘萬條，處置帳號680餘萬個，下架APP、小程序2890餘款，解散關閉群組、貼吧等26萬個，關閉網站超過7300家，「有力維護網民合法權益」。

至於今年的專項行動，大陸國家網信辦副主任牛一兵表示，將重點做好三方面工作。第一是更加注重網民關切，以專項行動為契機，集中力量整治人民群眾反映強烈的網路生態突出問題，做到嚴厲打擊和引導規範並重，亂象治理與權益保護並舉，更好提升網民獲得感和滿意度。

第二是更加注重難題破解。牛一兵稱，持續加大對網路水軍、自媒體亂象、短視頻沉迷等問題的治理力度，著力破解亂象背後的深層次問題，力爭以重點突破帶動整體生態優化。

第三是更加注重治理創新。牛一兵指出，進一步發揮規則制定、技術升級、功能調整、產品優化等創新手段在管網治網中的關鍵作用，推出全鏈條、體系化治理措施，針對各類問題，一抓到底、標本兼治。

大陸國家網信辦網絡綜合治理局局長張擁軍則說，網路水軍操縱網路訊息內容是導致網路亂象的主要原因，網信辦和相關部門多次採取措施，對網路水軍進行整治，取得了很好成效。但從目前狀況看，網路水軍仍然存在，有的很猖獗，包括操縱訊息、刷量控評，也包括惡意營銷內容等，出現一系列亂象。因此他稱，打擊網路水軍今年仍然是清朗系列專項行動的主要任務之一。