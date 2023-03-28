緬甸華僑李國輝2017年潑汽油放火要燒死陳姓友人沒成功 ，卻造成9人無辜喪命，台灣高等法院更三審判處無期徒刑，目前最高法院審理中；其中被燒死的劉姓房客之家屬向連姓女房東求償，台灣高等法院認定連女未盡維護建築物合法使用，判賠266萬多元。可上訴。

54歲李男2017年11月22日晚上8點多，因認為遭到陳姓友人透過臉書群組「藍牙播放聲音」等方式取笑、挑釁，心生怨恨，將先前購買的寶特瓶裝汽油，潑灑在居住的公寓3樓往4樓樓梯平台雜物處後，用打火機點燃。

大火延燒後，李逃至附近巷內，為躲避追查還隨手拿取路旁衣服變裝，現場因大火導致胡姓男子等9人吸入過多濃煙，一氧化碳中毒窒息併高溫灼傷而死亡。

劉姓房客的家屬求償部分，高院認定，公寓密集隔間，助長火災濃煙蓄積的速度，造成住戶逃生困難，連女違反建築法規定，有未盡維護建築物合法使用以避免發生危險的過失，且劉姓房客是因火災吸入過量廢氣、吸入性窒息而死亡，陳屍於廁所而逃生不及，判連須賠償266萬多元。