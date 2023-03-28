隨著大聯盟開幕戰的日子步步進逼，官網特別邀請87位專家預測本賽季投打獎項的得主，其中天使超級球星大谷翔平，被多數專家看好能夠奪下生涯首座美聯防禦率王。

去年賽季美聯防禦率王競爭相當激烈，即使大谷翔平防禦率僅有2.33，卻只能排在美聯第4，最終由韋藍德（Justin Verlander，防禦率1.75）獲獎，官網指出，由於2屆國聯賽揚獎得主狄葛朗（Jacob deGrom）轉戰美聯，大谷翔平本季可能再度迎來強敵環伺的情況。

大谷翔平在美聯全壘打王及三振王的預測中也獲得選票。洋基重炮手「法官」賈吉（Aaron Judge）去年打破了美聯單季全壘打紀錄，很難再期待他將成績複製，但以賈吉去年毫無敵手的瘋狂表現（去年美聯全壘打數第2名為卓奧特的40轟），有機會在美聯全壘打王獎項連霸，官網認為這是「不需要解釋的選擇」。

專家多數看好洋基王牌寇爾（Gerrit Cole）能夠奪下生涯第3次三振王，官網指出寇爾是非常能吃局數的投手，美聯三振王連霸並非難事，白襪強投希斯（Dylan Cease）也被看好能夠角逐美聯三振王，他在上季寫下33.2%揮空率，在美聯僅次於寇爾的33.9%。

大聯盟官網預測投打數據領先者

美聯打擊王阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez，太空人）、國聯打擊王弗里曼（Freddie Freeman，道奇）

美聯全壘打王賈吉、國聯全壘打王阿隆索（Pete Alonso，大都會）

美聯盜壘王威特（Bobby Witt Jr.，皇家）、國聯盜壘王崔伊騰納（Trea Turner，費城人）及小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.，勇士）同分

美聯防禦率王大谷翔平、國聯防禦率王阿坎塔拉（Sandy Alcantara，馬林魚）

美聯三振王寇爾、國聯三振王柏恩斯（Corbin Burnes，釀酒人）

美聯救援王克雷斯（Emmanuel Clase，守護者）、國聯救援王海德（Josh Hader，教士）