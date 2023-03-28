台灣高檢署檢察官林秀敏（陳志賢攝）

台灣高檢署書記官長林宏松（陳志賢攝）

刑事局股長洪培倫（陳志賢攝）

台灣高檢署28日公布今年毒品情勢分析及警示報告，強調國內吸食第2級毒品大麻逐年嚴重，去年共查獲大麻數量1500多公斤、株數1萬3000株均為史上最多，由於大麻吸食族群多為白領、年輕人，加上國人喜愛的旅遊地區泰國，去年已將娛樂性大麻合法化，呼籲國人赴泰時須特別留意，別僥倖接觸大麻，若返國後被查到吸食大麻或大麻菸、攜帶大麻製品就觸法。

高檢署表示，去年全國共緝獲各級毒品9916.4公斤，為歷年新高，比2021年查獲3551.6公斤，增加179.2％，其中以第4級毒品占42.7％居多數，主要為先驅原料，先驅原料主要來自大陸。

另去年吸毒人數計4萬2418人，其中以吸食第2級毒品2萬7836人最多。此外施用新興毒品MMA、PMMA強力搖頭丸「混毒」死亡人數，去年降至6人，已獲有效控制。

不過，高檢署憂心指出，國內大麻查緝量屢創新高，去年查獲1559.96公斤、1萬3001株，分別是2019年的5.5倍、6倍，均為歷年最高，顯見國內大麻市場需求量增加，研判可能與部分國家大麻合法化有關，移居國外或留學返國的國人將大麻文化及使用大麻習慣帶回國內，加上網路大麻資訊推波助瀾下，國內大麻市場需求較以往明顯增加。

高檢署指出，大麻施用族群多為白領階級、年輕族群或具國外居住經驗者，較少因犯罪被查緝，施用地點多在住家或娛樂場所等隱僻處所，增加查緝困難度，坦言有不少施用黑數。

高檢署強調，大麻含有四氫大麻酚（THC），大麻及四氫大麻酚（THC）均屬第2級毒品及管制藥品，依據研究顯示，THC會對認知、判斷及動作協調能力產生影響，青少年長期使用會導致罹患思覺失調症風險增加6倍、施用大麻不能安全駕駛風險是一般人的2.5倍，呼籲國人千萬另輕忽大麻對身體的危害。

高檢署強調，據統計，2020年全球有超過2.9億人吸食大麻，大麻已是全球最廣泛濫用的物質，為避免大麻持續擴散毒害國人，高檢署將統合6大緝毒系統資源強力緝毒，將大麻列為首要打擊的毒品，凡涉毒者尿液加驗大麻；加強大麻種植端及走私端查緝；揪出施用大麻黑數；另透過分析加強情資蒐報及溯源查緝；要求娛樂場所業者落實通報義務；警政署並訂定查獲施用大麻獎勵措施，全面壓制大麻毒害。

高檢署表示，大麻屬第2級毒品，不論是製造、運輸、販賣、栽種、轉讓、持有或施用大麻，均構成犯罪，由於泰國去年已將娛樂性大麻合法化，呼籲國人赴泰時須特別留意，大麻相關製品包括大麻菸油、大麻膏、大麻軟糖、大麻餅乾…，若含THC成分達10ppm，即認定為第2級毒品，提醒國人若網購快遞，或自國外攜帶大麻製品將觸法。