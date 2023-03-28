蔡英文總統今接見「日本京都大阪神戶四國廣島華僑總會返臺參訪團」表示，未來，台灣參與區域經貿、走向國際市場的腳步會越來越快，請大家繼續在日本發揮影響力，當政府的後盾，為台灣爭取更多國際的支持。

總統致詞時表示，日本僑界一直很團結、很有力量；大家也長期在海外做國民外交，是「台日友好」的重要推手。像是在疫情期間，大家努力募集防疫物資，提供給日本政府、醫療機構及學校，展現台灣人的溫暖良善；大家也在中國片面禁止台灣鳳梨出口時，採購將近10公噸的台灣鳳梨，贈送給日本政要及社福機構，大力推廣台灣優質的農產品。

總統感謝大家，人在日本、心繫台灣，大家為台日關係、台日友好不斷地做更多的努力；也讓雙方的情誼、彼此的羈絆更加深厚。

總統提到，過去這幾年，面對疫情的挑戰，政府和民間一起打拚，讓台灣的經濟能夠持續穩健發展。

總統指出，在全體國人的努力之下，去年，在《日經亞洲》發布的「Covid-19復甦指數」中，台灣獲得全球第一；上個月，美國「傳統基金會」發布的「2023經濟自由度指數」，台灣排名全球第四，創下歷來最好的成績。

總統說，她要藉這個機會跟大家推薦一下，這幾年來，政府推動的「投資台灣三大方案」已經看到了成果，目前總投資金額超過新台幣兩兆元、創造本土14萬多個就業機會。政府也把整個方案再延長到2024年，請大家多多考慮返台投資，也多多幫我們在日本用力宣傳。

總統認為，未來，台灣參與區域經貿、走向國際市場的腳步會越來越快。今天在座的朋友來自大阪、京都、神戶、四國以及廣島五個重要地區，她要請大家，繼續在日本發揮影響力，當政府的後盾，為台灣爭取更多國際的支持。