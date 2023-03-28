東非狒狒逃家18天在桃園平鎮、楊梅地區流竄，市府聯手民間童共同圍捕，昨天狒狒終於落網卻慘死獵槍下，引起各界撻伐，其中參與圍捕的農業局專門委員盧紀燁，因捕獲狒狒第一時間忙著拍照，直呼「要拍給女兒看」。桃園市長張善政、農業局長陳冠義強力譴責認為應要檢討；對此盧紀燁手機、市府分機皆無人回應，今天市府召開的記者會也不見蹤影、神隱當中。

盧紀燁臉書化名為「冬雨晴」昨天發文寫道：「生命是場震撼教育，猿起猿滅，沒有特別高興，也沒有特別難過。追捕狒狒4天後今天下午15點25分是逮補了，逮埔後發現狒狒情況不好，所以立即送六福村動物園（最近），這已經是連續4天都沒有休息的過程了。

昨天參與圍捕的農業局專門委員盧紀燁，因抓到狒狒第一時間要求拍照給女兒看，沒發現狒狒中彈流血中，遭各界撻伐。（圖取自市議員余信憲臉書／陳夢茹桃園傳真）

謝謝市長這也是來桃園選後第一場震撼教育，很遺憾我們努力不夠終究功虧一簣，剛剛收到訊息六福村來電狒狒已經去天堂了，願祢來生不為狒狒，我也不是灰色的獵人。

這幾天全台灣都在看，遭遇了無比的輿論壓力，像無限資源、動搖國本、消耗公布們預算這些事情讓我們壓力比天大，無論如何都逮捕歸案，很遺憾沒能救回狒狒，如果可以重來，我願祢不要逃脫，我也不要追祢。我希望我幼稚園的女兒可以大聲跟同學說『我阿爸抓到狒狒了，真的沒有騙你們』」。

市府長官張善政、陳冠義今受訪皆強硬回應，認為捕捉到狒狒後先拍照的舉動相當不宜，市府需要做內部檢討。市府人員也透露，針對盧紀燁的處置，目前沒有明確指令，應會先送往考績會再進行後續事宜。