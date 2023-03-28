和碩今年將展示3款新世代伺服器，其中Ramone是專為5G行動基站訂製化的1U伺服器，為第二代行動基站完整方案，並可透過Microsoft Azure Space連接中軌道衛星（MEO）或低軌道衛星（LEO），可廣泛運用於安防救災、偏鄉通訊、林礦遠洋等資料鏈路備援情境。

Ellington為第4代Intel Xeon可擴充處理器2U伺服器，可因應5G專網在邊緣端的不同儲存需求，並能支援雙GPU支持AI在邊緣推論需求。和碩將其運用在邊緣運算（MEC），再搭配Microsoft輕核網服務（AP5GC），形成全面性解決方案，已成功應用在和碩新店廠。

另一款Luigi伺服器則使用AMDEPYC 9004系列伺服器處理器，在1U 2N2P內達到384核心的高密度算力設計，是一款更貼近不同應用需求的高靈活性邊緣運算伺服器。

和碩長遠目標為透過5G通訊技術，促進人工智慧和邊緣運算技術應用，協助各產業實現數位轉型。展會上將展示多種應用，其中MEC Vision AI平台為智慧視覺邊緣運算系統，能即時達到高精準度的影像和圖像辨識，為智慧城市和物聯網等領域帶來更多應用和發展。

數位孿生AOI系統（Digital Twins AOI）運用先進的機器學習、深度學習等人工智慧技術，達到虛實融合和系統智慧化，結合5G通訊技術的傳輸提高了系統的精度和效率，同時也協助企業因應大數據和多元化系統整合的挑戰。

至於AR Co-Robot搭載擴增實境（AR）技術的協作機器人，在工業生產中透過AI技術實現自主運行和智能決策，同時工作者能以更直觀方式操作AR Co-Robot，進一步提升工作效率。

和碩持續與Microsoft、Intel兩大夥伴合作及拓展應用，並擴展到更多產業夥伴聯合展示綠能節電系統和資安防護等應用。和碩表示，未來將以領先業界的5G通訊技術為核心，繼續扮演5G通訊技術及相關應用推廣之領頭角色，並共創以人為本的未來。