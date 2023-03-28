在設計晶片時，工程師需要決定數百億個微小的電晶體在一小片晶片上擺放的位置。這些電晶體如何放置，對晶片的成本、運算速度和功耗至關重要。

晶片設計工程師向來借助新思（Synopsys Inc）和益華（Cadence Design Systems Inc）等公司複雜的設計軟體來優化這些電晶體的部署。周一輝達發布論文，稱該公司使用一套AI技術組合，可以為放置大量電晶體找到更好的方法。

輝達首席科學家Bill Dally表示，這個工作很重要，因為晶片製造的進步正在放緩，現在新世代晶片製造技術中每一個電晶體的成本都高於前幾代，這違背了英特爾共同創辦人摩爾（Gordon Moore）著名的預測，即晶片總是會變得更便宜、速度更快。

Dally表示，你真的無法再從那種規模獲取經濟效益。為了繼續向前進並提供客戶更多價值，我們無法從較便宜的電晶體來獲得經濟效益，所以我們必須透過更聰明的設計來獲得它。