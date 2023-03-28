微軟所支持的公司OpenAI在去年底發表ChatGPT，掀起全球熱潮，競爭對手紛紛推出類似產品，企業也加速將該技術整合到自己的應用和產品。

歐洲刑警組織在揭示一份技術報告時表示，隨著ChatGPT等的大規模語言模型(LLMs)能力獲得積極提升，犯罪分子利用這些AI系統的潛在濫用不容樂觀。

歐洲刑警組織特別指出ChatGPT在三個犯罪領域中，可能出現負面的濫用。

「ChatGPT能夠草擬高度逼真的文本，讓它能成為網路釣魚的有用工具」。

歐盟執法機構表示，這種聊天機器人能夠複製語言模式，模仿特定個人或群體的說話方式，因此可能讓犯罪分子用來鎖定特定受害者。

第二，ChatGPT能以極快的速度和廣度，大量生產出真實發出的文本，這也使它很容易成為宣傳和虛假資訊傳播的理想工具。

「它讓使用者用相對較少的努力，就能生成和傳播反映某種特定敘述的資訊」。

歐洲刑警組織表示，缺乏技術知識的犯罪分子，可能會利用ChatGPT生成惡意代碼。