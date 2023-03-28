商總21日到25日訪陸，並且拜會海關總署，商總理事長許舒博表示，這次取得三大共識：首先產地只要標示「台灣」；以及未來即使卡台灣進口，也不會以「資料不全」來回應業者，會說明原因讓台灣業者清楚問題；第三即是要附切結書，原物料未曾使用日本「福島」相關食材和材料。

許舒博這次到大陸，拜會海關總署副司長樓軍文，提出台灣有許多食品被大陸禁止進口，或者註冊的問題卡關，農漁業者與食品業者皆受到衝擊。