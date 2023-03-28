據了解，這家娛樂巨擘本周將開始通知受影響的員工，預計4月展開第二階段通知，屆時裁撤規模約達數千人，目標在今夏以前完成最後一輪裁員。
人力精簡範圍涵蓋迪士尼娛樂、迪士尼樂園、體驗和產品等主要部門，不過ESPN體育頻道本周未列入裁員範圍。
伊格在今年2月首次宣布將裁減7,000人，估計可省下55億美元成本。
根據迪士尼迪士尼執行長伊格（Bob Iger）周一（27日）向員工發布的信函指出，該公司展開人力裁撤行動，此為今年稍早宣布裁員7,000人計畫的一部分，盼撙節成本並且打造成為更精簡的企業。
據了解，這家娛樂巨擘本周將開始通知受影響的員工，預計4月展開第二階段通知，屆時裁撤規模約達數千人，目標在今夏以前完成最後一輪裁員。
人力精簡範圍涵蓋迪士尼娛樂、迪士尼樂園、體驗和產品等主要部門，不過ESPN體育頻道本周未列入裁員範圍。
伊格在今年2月首次宣布將裁減7,000人，估計可省下55億美元成本。
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