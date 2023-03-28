據了解，這家娛樂巨擘本周將開始通知受影響的員工，預計4月展開第二階段通知，屆時裁撤規模約達數千人，目標在今夏以前完成最後一輪裁員。

人力精簡範圍涵蓋迪士尼娛樂、迪士尼樂園、體驗和產品等主要部門，不過ESPN體育頻道本周未列入裁員範圍。

伊格在今年2月首次宣布將裁減7,000人，估計可省下55億美元成本。