國民黨北市立委黨內初選今天下午展開協調，第七選區（信義、南松山）競爭激烈，現任立委費鴻泰、議員徐巧芯將各自派出代表參與協調。費鴻泰今於廣播節目《千秋萬事》接受主持人王淺秋訪問時，強調「誰出線就支持誰」，若徐巧芯出線他也會給予支持，只有大家團結起來，才能用政策及實績贏得認同。

費鴻泰說，四年前初選辦法和這次一樣，雙方協調，若不成再送討論，黨章已經規範清楚，是3成黨員、7成民調，希望就按照黨章規定。他強調，除了空戰，陸戰也很重要，選區黨員有一萬多人，代表一萬多個家庭，他透過接觸、了解，展開選民服務，像是每年協助報稅，也聽到很多民眾的意見，因此在稅制的調整、所得稅法等都有所努力。

費鴻泰今於廣播節目《千秋萬事》接受主持人王淺秋訪問時，強調「誰出線就支持誰」。（摘自《千秋萬事》）

費鴻泰表示，陸軍的形成需要花時間、功夫以及熱忱，他也想在家睡懶覺、去爬山呼吸新鮮空氣，但他的工作沒有選擇，就是要為選民服務。

針對「踢群組事件」，費鴻泰說，這是他7年前設立，為特定里民服務的群組，但從他這邊離開的助理沒有退出，還邀徐進來，如今搞得好像變成解釋大會，選這麼多次，第一次遇到這樣的情況，但他是被動處置，皆非他所願，像是登記初選派助理一事，他若不做防禦式的處置就是二對一。

費鴻泰坦言，這些事做出來很丟臉，讓人家看笑話，真的不要這樣子，他只是要一個公平的選舉。至於徐要他入不分區立委或內閣，他反酸要徐去選總統，他解釋，只有總統能安排別人去當不分區立委或部長，徐若當總統就能這樣處置。

費鴻泰說，國民黨還沒贏下總統就開始分配位置、分錢和分權，會讓選民覺得這個黨很爛，怎麼會支持呢？絕不能先說分位置、搶位置，這樣不好，「妳要我去當不分區或部長，那唯有妳去當總統，我就有這個機會，我的邏輯就是這樣，但妳還沒當總統，怎麼讓我去這些位置」。

費鴻泰指出，自己在地方上經營了18年，他選當然會贏，別人來就不知道了，曾有人說他沒什麼戰鬥力，但看他在立院的提案，與民進黨的辯論、鬥爭等，他絕對不是尸位素餐的人，明年要贏一定要團結，才有機會，若不團結共好就會分裂，保證沒機會。

費鴻泰說，國會裡都是老人或年輕人當然都不恰當，但議事、談判，國防、經濟等各種方案的建議，以及法案的討論等，都需要長期經驗的累積，他每次委員會都是從頭坐到尾，提的法案涵蓋面很廣，可以慢慢地把經驗教給其他新科立委，「年齡絕對不是問題，講世代交替某種程度是一種年齡的歧視」。

費鴻泰說，自己選過3次市議員，這次是選第6次立委，選舉其實是很快樂的事，尤其是黨內大家都認識，同一個選區大家也都會互相幫忙，這才是正道，身為國民黨資深委員，實在不願意看到黨內紛爭；他強調，自己所有處置都是被動的，徐巧芯發的簡訊意圖使人不當選，是違反選罷法的，希望兩人能公公平平參加初選，趕快和平落幕。

費鴻泰強調，他從頭到尾不提現任優先，樂意接受挑戰，真正的競爭對手就是自己。他呼籲，大家彼此不要去說讓人不舒服的話，槍口要對外，初選不要搞暗樁，監督的對象絕不是黨內同志，誰最後出線就支持誰，他出線希望徐給予支持，如果徐出線也一定會支持她。

費鴻泰希望，能盡快弭平裂痕，因為最主要的選戰是總統大選，比什麼都重要，只有大家團結起來，用政策及實績贏得認同，才能勝選，而唯有勝選，兩岸才會避免戰爭，明年是和平與戰爭的選舉。