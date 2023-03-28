台北市長蔣萬安上任已滿3個月，28日主持市政會議，以檢討3個月執政進度為主題，並承諾未來會透過「市政白皮書」追蹤政見落實情形，每年1月、7月更新白皮書進度，也會邀外部專家學者協助檢視，並公布市府官網，讓外界了解蔣市長市政白皮書執行情形。蔣萬安裁示，市府團隊不僅要解決問題，更要開創新局，他也要求首長要落實拋開本位主義，主動出擊、主動發現市民遇到的問題及需求。

研考會主委俞振華今天在市政會議報告表示，市府1月14日、15日舉辦首長共識營，確定工程類、非工程類各四項政策主題，持續會由研考會追蹤管考進度，未來會透過「市政白皮書」追蹤蔣市長政見落實情形，每年1月、7月更新白皮書進度，也會邀外部專家學者協助檢視，並公布市府官網，讓外界了解蔣市長市政白皮書執行情形。

俞表示，施政進度會分階段訂定里程碑；另外，捷運東環段已經爭取國發會審議完成，南北環也有區段標決標；至於外界關注的大巨蛋，「大巨蛋希望年底要打一場球」，目前大巨蛋已完成消防排煙等行政審查，近期鋪設草皮，目標年中可拿到執照，年底可以在大巨蛋打第一場球。

蔣萬安裁示，這段期間，感謝首長非常努力用心推動市政，市府同仁都非常努力，秉持「不迴避問題，勇於任事態度」面對各項挑戰。

蔣表示，他上任3個多月至今，克服許多市政困難，同時也有很多可以做得更好，如同他第一次市政會議特別強調，希望各局處接下來能確實拋開本位主義，強化橫向的溝通與合作，台北市不僅是六都之一，也要能與國際一流城市並駕齊驅，相信台北隊一定可以做到，也必須做到。