基隆市長謝國樑28日上午，帶著基隆市政府相關局處首長赴交通部鐵道局參加基隆捷運研商會議。對此，多位基隆市議員表示，肯定謝國樑願意轉變態度與鐵道局洽商基隆捷運相關議題，但也提醒謝，在過程中千萬不要用個人情緒凌駕專業判斷，應以基隆市民的需要為最主要考量。

基隆市議員鄭文婷表示，中央對於基隆捷運在北五堵一帶路廊進程的溝通，速度非常快，她感謝中央政府重視基隆捷運的進程。她認為能夠快速推動基隆捷運，對基隆市的未來發展有正面助益。她也希望基隆市政府能夠加把勁，讓基隆捷運的相關規畫加快完成。

對於謝國樑28日帶隊與交通部鐵道局溝通，鄭文婷指出，謝國樑一開始對於基隆捷運的分擔款，表現出來的態度是：「門都沒有！」到現在願意親自赴鐵道局與中央單位溝通，這是一件好事。

鄭文婷也提醒謝國樑，在與鐵道局溝通時，不該用個人主觀意志，而是應該以全體基隆市民的權益來設想。

鄭文婷指出，謝國樑對話的鐵道局窗口是主任祕書李綱，他曾任基隆市交旅處及交通處長，相信他很了解基隆的交通需求，也必然會在權限範圍內，盡可能為基隆節省分擔額。

基隆市議員張秉鈞也提醒謝國樑，在與鐵道局溝通時，別用個人情緒判斷。（張志康攝）

基隆市議員張秉鈞也肯定謝國樑率隊赴鐵道局溝通基隆捷運相關規畫，他認為，謝國樑的態度從一開始的「門都沒有」，到現在傾聽了民眾的心聲，認知基隆捷運可能關係基隆未來50年發展，所以願意轉變態度與中央進行討論。

張秉鈞也希望謝國樑：「別再用公子哥兒的個性，以個人情緒做判斷」，應該以基隆市未來的發展為優先，好好坐下來與鐵道局討論，如何讓基隆捷運順利完成。