根據這份來自世界銀行、哈佛大學甘迺迪政治學院、美國威廉瑪麗學院的調研單位AidData，以及德國的基爾世界經濟研究院（Kiel Institute for the World Economy）的聯合研究報告，前述一帶一路金援計畫中，有近8成都是發生在2016年至2021年期間，主要對象是阿根廷、蒙古以及巴基斯坦等國家。

路透社指出，中國大陸拿出上千億美元來支援一帶一路項目。不過，在財務狀況吃緊以及未如預期帶來財政紅利之下，從2016年以來，不少國家不是償還貸款有困難，不然就是對建設新項目沒什麼興趣。

前世界銀行首席經濟學家、同時也是此研究報告作者之一的Carmen Reinhart認為，北京政府其實是在拯救自己的銀行業者，這就是為什麼要涉入具風險性的國際貸款紓困金當中。

此研究報告指出，中國大陸向債務出現困境的國家所提供的貸款，占海外貸款組合的比例，從2010年不到5%，已飆升至2022年60%。其中，阿根廷拿到最多，高達1118億美元，其次是巴基斯坦485億美元，埃及156億美元，也有9個國家各分不到10億美元。

據悉，人行與它國央行的互換額度，在急難金援方面有1700億美元，提供給南美洲北部的蘇利南共和國、斯里蘭卡以及埃及等。中國國有銀行業者負擔的過渡融資，或者是國際收支則為700億美元。因此，合計2400億美元左右。

該份報告批評，部分各國央行可能利用這種管道，好將外匯存底人民幣的部分趁機提高。有學者也指出，中國大陸這種發送紓困金方式，不僅透明度不夠，且協調性不足。

此報告稱，救助貸款都是以中低收入國家為主，占了貸款總數8成左右。由於這些國家不一定要依約如期還貸款，甚至也可延長償債時間，故可能會升高人行的資產負債表風險。