東非狒狒遭獵人槍殺，林姓獵人指稱當初是詢問旁人若有狀況能否開槍？有人回答他「那就開」，並表示事後詢問得知該名回應人員來自六福村。六福村第一時間表示案件進入司法程序不便回應，但稍後發出完整聲明，對於獵人指控六福村員工同意授權才開槍，六福村澄清團隊聽到槍聲後才進入狒狒躲藏區，基於保護員工及捍衛六福村，將對獵人提出法律告訴。

關於狒狒事件牽涉六福村方面，六福村表示，除全力配合警方偵辦，針對現有不實指控及資訊，提出3點聲明，包括並未強行帶走狒狒、行動均配合桃園市農業局以及對於獵人不實指控將提出告訴。

自接到狒狒脫逃事件，六福村表示均全力協助桃園農業局抓捕作業，27日如桃市府農業局專門委員盧紀燁說明，抓補狒狒後發現狀態不好才緊急徵詢六福村獸醫帶回六福村協助急救，非部分媒體指稱園區強行帶走。

六福村表示，園方一直秉持著動物保育原則，團隊全程亦皆攜帶專業麻醉器材及獸醫隨行，以確保動物追捕安全，且追捕區域屬於桃園市管轄，園方全程配合桃園市農業局安排指揮，故不清楚是由哪個單位安排獵人持獵槍跨區加入追捕。

對於獵人指控由六福村員工授權同意才開槍之說明，六福村嚴正聲明，六福村同仁在現場聽到槍聲後才進入狒狒躲藏區域，並無同仁對獵人提出同意開槍指示之說明，基於保護員工及捍衛六福村保護動物之聲譽，六福村會對獵人提出法律告訴。