馬英九赴南京中山陵 興奮喊「國父是我從小的偶像」：收穫超乎預期

前總統馬英九赴陸祭祖並進行青年交流，遭到綠營批評接待規格被矮化。對此，國民黨立委李德維反轟綠營邏輯錯亂，馬出訪前才在攻擊不該去大陸，去了又嫌人家接待規格太低，挑惕隨扈幾名、帶幾把槍，馬能去對岸追求和平及安全，民進黨做不到還要說三道四，無聊至極。

李德維認為，民進黨先看看自己能做到什麼，拿出來攤給台灣人民看，馬英九是用個人身份去大陸祭祖跟青年交流，對台灣都是好事，請民進黨跟綠媒想想自己能做到什麼？

對於外界質疑馬被降級成省長規格，國民黨立委陳以信說，馬去大陸是祭祖跟青年交流，本來就是民間角色前往，這趟並沒有官方代表性，也不代表國民黨，訪問行程也沒安排政治行程，不應該以政治高度去思考對方的接待，既然是民間的訪問，就不要自己去檢討接待規格，認為自己受到委屈，自己打壓自己的做法，並不需要。

陳以信認為，馬此行能舒適、安全、尊重就達到目的，此行最重要就是向世界傳達兩岸和平的訊息，正當台海被當作世界上最危險的地方時，我們的卸任元首可以用民間角色去對岸訪問，這傳遞了重要的和平訊息，代表兩岸和平仍然有希望的，"Peace is still possible"。