許多人買房都會參考風水，豊寓島嶼風水顧問高宏寓列出10大風水上應迴避的嫌惡設施，提醒大家「再便宜都不要買」。並示警「住宅倘若遇三煞方『病體方、官符方、最凶方』，近乎都是無解。」

根據《三立新聞網》報導，高宏寓解釋，「病體方」輕者大小病不斷，重者久病不癒，甚至危及性命；「官符方」常遭惹是非口舌，重者有官司糾紛；「最凶方」腦神筋衰弱、懷才不遇，重者致命。

報導指出，高宏寓分享遇過一對很會賺錢的夫妻，但兩人都經常生病，賺到的錢基本上都拿去看醫生；事業上賺了錢，但卻常在簽約的最後一步遭小人破壞。高宏寓到他們家中看風水，發現對應上「病體方、官符方」。

另外一個客戶是一家5口，並養一隻狗，剛搬新家時找上高宏寓看風水，結果是對應上「最凶方」。由於屋主才剛搬入新家，決定先用化煞方式緩解，但搬入不久，屋主碰上車禍意外受傷，飼養多年的狗也無故暴斃。

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