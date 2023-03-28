藍愛子6歲時與吳兆絃以童星團體「大小姐」出道，兩人當年活潑可愛的模樣擄獲不少粉絲的心，而長大後以課業為主，逐漸淡出演藝圈的藍愛子，在IG上仍有上萬粉絲追蹤，近日她更新近況，只見她穿著短版背心辣曬小蠻腰，一甩過往的稚氣搖身成甜酷少女。

愛子26日在IG發文寫下「女生真的可以待在廁所很久，尤其一群人的時候哈哈哈」並發出一系列在廁所拍攝的美照，可見她畫上精緻妝容穿著黑色短版挖洞背心，下身則搭配深綠色低腰褲，露出纖細蠻腰，火辣模樣可說是女大18變，然而，照片曝光後，粉絲網友紛紛留言大讚 「好好看，妝超好看超適合妳」、「漂亮的要死」、「愛子超美」、「怎麼樣可以這麼漂亮！」

事實上，愛子常在IG分享日常穿搭及跳舞影片，在她剛上大學時就曾因染了紅色耳圈染引發討論，她之所以會選擇紅色是因為沒有嘗試過，且想染這個顏色很久「這個紅是不是超級歐美風」她認為，人生只有一次，她想要大膽做自己想做的事「愛自己，喜歡自己很重要」。

另外，也曾發文感謝過去張小燕的提拔「小燕老師從我大約5、6歲參加早安少女組的時候就很照顧」更提到，每次回公司遇到小燕姐時，對方都會送很多東西給她，也會用心把她們送的卡片貼在牆上「小燕老師辛苦了，我們都愛你」感謝小燕姐這些年來的照顧。