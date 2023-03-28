新北警執行「行人路權大執法」。（警方提供）

我國交通被外媒評為「行人地獄」，新北市警局為洗刷汙名，規畫今年2至4月執行「行人路權大執法」，據統計，今年迄今新北市舉發車輛不停讓行人計6540件，舉發行人違規5861件，相較去年同期兩項共增加4891件；今年迄今行人事故共662件，較去年同期減少約2成。

新北市交通警察大隊表示，「行人路權大執法」除由員警現場攔停舉發並即時導正觀念外，並於易肇事路口設置科技執法設備，共有6處可自動偵測不停讓行人違規，採用AI人工智慧進行影像分析，以距離行人行進方向一個車道寬（約3公尺）以內及前懸已進入行人穿越道上為取締認定基準，全天候防制危害行人用路違規行為。

交通部修訂「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，提高不禮讓行人罰則。（警方提供）

此外，交通部已完成「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」修正程序，3月31日起針對行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過，以及無號誌路口車輛未依規定停讓等項目提高罰則，尤其汽車不停讓行人部分一律處3600元罰緩。

警方呼籲，行經路口應謹記「車輛慢看停、行人停看聽」，不論是何種運具，停讓行人的觀念都需再加強，行人也需遵守交通安全規則，共同重塑新北市的人本交通，建構友善、安全、以人為本的道路環境。