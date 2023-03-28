求職、面試有很多技巧，一名女大生表示，近日在徵才網站找到時薪制的行政工作，人資先用電話面試，兩人聊得很愉快，過程中她問人資「辦公室裡有窗戶嗎？」對方當場傻眼，沒想到掛上電話沒幾分鐘就接到不錄取通知，她心情跌到谷底說「找個工作也這麼卑微」，提醒網友面試時別問蠢問題。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，目前是大學夜間部的學生，她在徵才網站看到短期、時薪制的行政工作，立刻投履歷；公司人資先用電話面試，兩人對談過程很愉快，她覺得自己的錄取機率很高。

電話面試最後人資問原PO是否還有其他疑問，她沒有多想衝口而出「辦公室裡有窗戶嗎？」對方聽了她的問題，沒有回答也沒有出聲，她驚覺問錯問題，趕緊說「沒事！沒事！」這時人資才說會把她的資料傳給單位主管，再通知她。

原PO沮喪地說，聽到這句話就知道沒戲，果然掛上電話的幾分鐘後，就收到面試公司的感謝函，她說「問問題的當下真的沒有想太多，只是覺得有窗戶的辦公室比較不壓抑」，但她也質疑找工作為何要看人資臉色，「問錯問題，讓人資感受很差也不行嗎？找個工作也這麼卑微？」提醒網友面試別問蠢問題。

網友看了她的經歷，紛紛安慰，「那是因為會讓人資覺得妳很在意一些跟工作無關的小事情」、「個人覺得什麼問題都不要問，只要表現奴＋乖巧溫順什麼都能配合，當天就會錄用了」、「沒事啦，在意公司環境真的很重要好不好」、「這是蠢問題嗎？感覺了解辦公室環境也是蠻重要的」、「比較關心員工的公司人資，聽到這問題，通常會講更多公司環境讓你知道」。