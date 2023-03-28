桃園市國道1號五楊高架南向46.5公里桃園路段，有自小客車撞擊緩撞車事故，警方立即派人處理，所幸陳姓駕駛自行脫困，並無命危險，警方呼籲未注意車前狀態為國道十大肇事因素第2位，國道去年因未注意車前狀態肇事共9706件。

國道警方表示，3月28日10時11分左右接獲110通報，國道1號五楊高架南向46.5公里桃園路段，有自小客車撞擊緩撞車事故，立刻調派巡邏車前往處理，不過自小客車陳姓駕駛已自行脫困。但身上仍有多處擦挫傷，已經送往醫院治療。

另現場3車道，占用內側高乘載車道處理，後方回堵約4公里，事故現場於10時50分排除恢復通車，2車駕駛酒測值均為零，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

警方說，車前狀態為國道十大肇事因素第2位，國道轄線去年因未注意車前狀態肇事共9706件，呼籲用路人，開車務必要注意前方動態並保持安全距離，行車若有開啟自動巡航系統及緊急煞車系統之駕駛輔助系統時，駕駛人仍應隨時注意前方車況，必要時應主動介入操控車輛，切勿過度信賴駕駛輔助系統，不論前後座駕駛及乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。