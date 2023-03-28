逃脫狒狒昨天下午落網，不料卻遭到獵槍擊中左胸，失血過多死亡，今早9點桃園市府人員將狒狒送至台北市立動物園做檢查及檢疫，再送往家畜試驗衛生試驗所解剖。北市動物園表示，動物園受林務局所託協助X光等多項檢驗，其他檢驗須待林務局指示才能執行。
桃園市農業局及動保處人員今天一早就先將狒狒裝進白色塑膠箱，9點準時運送至台北市立動物園，相關人員先替狒狒所待的塑膠箱進行消毒，市府人員再替箱子蓋布、獻花並鞠躬致敬，將狒狒送往台北市立動物園做檢查、驗DNA後，將送往家畜試驗衛生試驗所解剖。
逃脫狒狒昨天下午落網，不料卻遭到獵槍擊中左胸，失血過多死亡，今早9點桃園市府人員將狒狒送至台北市立動物園做檢查及檢疫，再送往家畜試驗衛生試驗所解剖。北市動物園表示，動物園受林務局所託協助X光等多項檢驗，其他檢驗須待林務局指示才能執行。
桃園市農業局及動保處人員今天一早就先將狒狒裝進白色塑膠箱，9點準時運送至台北市立動物園，相關人員先替狒狒所待的塑膠箱進行消毒，市府人員再替箱子蓋布、獻花並鞠躬致敬，將狒狒送往台北市立動物園做檢查、驗DNA後，將送往家畜試驗衛生試驗所解剖。
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