博鰲亞洲論壇2023年年會28日開跑，今年以「不確定的世界：團結合作迎挑戰，開放包容促發展」為主題。博鰲亞洲論壇秘書長李保東在新聞發佈與旗艦報告發布會上表示，世界面臨變化不安，金融、能源危機、物價高漲與戰亂等動盪四起，導致大家有很多不確定性，希望透過今年年會討論中，在「不確定中找確定」。

值得的是，今年呈現罕見邀請多位國家首長的高規格陣容。李保東表示，今年除是東道主的大陸領導層換屆後、新任總理李強首次參加博鰲亞洲論壇外，也邀請到新加坡總理李顯龍、馬來西亞總理安華、西班牙首相桑傑士、象牙海岸總理阿希與國際貨幣基金總裁喬治．艾娃等人出席論壇開幕大會並發表演講。

李保東表示，論壇每年都會探討當年世界上最重大的問題。而不確定性突出，是當今世界的顯著特點。這種不確定性來自動盪與變革的交織演進。從戰爭地區到國際市場的動盪，從社會變革到科技革命，讓發展與安全兩大赤字更加突顯。

李保東說，這種不確定性突出表現為一系列重大挑戰上。無論是新冠疫情、地緣政治衝突，還是世界經濟下行、全球氣候變暖，都不僅關乎當下，也關乎未來。面對這些挑戰，國際社會對於加強合作、促進發展的呼聲更加高漲，願望更加強烈。同時如何看待和應對挑戰，國際社會也存在不同的看法和主張，年會就是提供一個平台進行開放包容的討論，「撥開眼前的迷霧」。

在論壇的議題板塊設計上，李保東說明，今年沒有按領域來劃分，而是從幾組關係入手，設置包含「發展與普惠」、「治理與安全」、「區域與全球」、「當下與未來」等4個板塊，希望藉此更好推動各方理性探討自身與共同利益、短期利益和長遠利益的關係。