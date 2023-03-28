第九屆新住民及其子女築夢計畫公布，來自柬埔寨的新住民潘喜玲獲選藝文組補助，擁有斜槓身分的她除了擔任母語講師、法院通譯人員，與夥伴創立編織包品牌Khmer L＆L，共同推廣家鄉文化，還設計相關體驗課程，要讓更多台灣人或是新住民認識家鄉的美。

潘喜玲嫁來台灣10餘年，與先生育有3名子女，起初創建「柬到寶．三寶媽」網站做起電商生意，分享各種當地特色文物；以「柬埔寨三寶媽女力夢」獲選築夢計晝教育學習與藝文組別補助，內容是以曬乾後的水葫蘆為主要素材，水葫蘆為柬國當地浮水植物，透過手工編織，讓平凡無奇的植物成為女性夏日時尚單品。

儘管平時忙於照顧孩子，想當老闆的夢一直存在，她善用時間，考取致理科大商務管理學院微型創業班，現任5所國小的母語講師，積極參與文化活動，更在高等法院擔任通譯，協助同鄉解決法律問題，投身柬埔寨文化推動不遺餘力。

此計畫能獲移民署肯定讓潘喜玲相當高興，特別感謝台灣政府多年來支持新住民文化推廣的政策；移民署北區事務大隊新北市服務站主任林振智表示，對潘喜玲的成就深感敬佩，移民署積極推動各項新住民輔導，成立單一窗口「新住民培力發展資訊網」協助生活上遇到的事情，歡迎新住民朋友們多加利用。