周杰倫榮登IFPI全球銷量榜冠軍。（杰威爾音樂提供）

周杰倫榮登IFPI全球銷量榜冠軍。（杰威爾音樂提供）

周杰倫榮登IFPI全球銷量榜冠軍。（杰威爾音樂提供）

周杰倫太屌了！繼IFPI(國際唱片業協會)日前公佈「2022全球十大藝人榜」，周杰倫榮登第9名之後，今天IFPI再公佈2022「全球十大專輯銷量榜」，周杰倫以《最偉大的作品》(Greatest Works of Arts)專輯榮登全球第一，是有史以來第一張華語專輯進入前十大，他也成為第一位拿下冠軍的華語歌手，為華語樂壇寫下驕傲的歷史。

周杰倫2000年推出首張同名專輯《Jay》，創新的音樂風格席捲亞洲樂壇，出道至今發行十二張專輯，不僅總銷量超過千萬張，更是榮獲無數獎項，堪稱華語樂壇最具影響力的音樂人之一，去年發行睽違六年的全新專輯《最偉大的作品》，引起廣大樂迷討論，日前先是榮獲IFPI 2022 年全球暢銷藝人排行榜第9名，成為首位上榜華語歌手， 2022「全球十大專輯銷量榜」是依據2022年實體專輯(包含CD、黑膠)和數位專輯的全球綜合銷量而定，周杰倫去年7月推出的專輯《最偉大的作品》傲視群雄、奪下銷量冠軍！成績超越了泰勒絲、BTS、BLACKPINK…。而過去5年來登上第一名的歌手有2021年ADELE、2020年防彈少年、2019年Arashi、2018年The Greatest Showman OST、2017年 ED Sheeran，周杰倫睽違6年推出的專輯《最偉大的作品》是有史以來首張華語專輯入榜，而且一入榜就是第一名！周杰倫也成了第一位在全球銷量榜拿下第一名的華語歌手。

IFPI(國際唱片業協會)特別將《最偉大的作品》專輯封面鑲嵌在獎座上頒發給周杰倫，得知獲此殊榮，周杰倫說：「Jay Chou這個名字對西方國家的朋友來說，可能覺得是Hollywood電影《The Green Hornet》的Kato；在韓國可能覺得是《Secret》這部電影的演員及導演；在日本可能覺得是電影《頭文字D》的演員；在《周遊記》節目裡可能覺得是位魔術師，或許還有很多人不知道我的主業其實是個音樂創作人，從2000年出道至今，謝謝一路支持的歌迷朋友，在這麼多語言的世界，華語音樂衝到第一，真的很開心！代表我的音樂已經跨了時代、不退流行。這個第一是屬於你們的！其實音樂和魔術一樣，是無國界的！只是如果瞭解了我歌詞的意思，你會有更深的感觸，之後也許我的音樂也會嘗試放入不同語言，讓更多人聽音樂不要被語言限制住，讓更多人能夠聽懂我音樂的內容。」

IFPI(國際唱片業協會)首席執行長Frances Moore則表示：「我們非常高興向周杰倫先生頒發IFPI全球專輯銷售獎，以表彰他在2022年發行的第15張專輯《Greatest Works of Arts》取得的卓越成就。他傑出的職業生涯跨越了20多年，這足以證明他真正獨特的才華以及他與世界各地歌迷建立的深厚友誼。」

周杰倫出道以來一直包辦自己整張專輯的作曲以及製作，《最偉大的作品》是周杰倫的第15張個人專輯，在這張專輯裡，他將藝術元素融入音樂之中，MV甚至到世界各地取景，將國際視野帶入專輯裡，藉著這張專輯在全球的好成績，周杰倫也將華語音樂帶向全世界！2003年TIME雜誌就讚譽他是「New King of Asian Pop」，出道以來是各大音樂獎項的常勝軍，「周式曲風」在華語音樂圈奠定屹立不搖的根基！但他不以既有的成績自滿，積極開拓各種領域，跨足電影演出甚至擔任導演，2007年自編自導自演的電影《不能說的秘密》大獲好評並且得到獎項上的肯定，嶄露電影方面的天份，主演過的電影中包含兩部好萊塢作品《青蜂俠》及《出神入化2》，而主演的電影中有不少歌曲也出自他手，〈雙截棍〉就是《青蜂俠》的片尾曲。

一直努力創新的周杰倫，在榮獲IFPI「全球十大專輯銷量榜」冠軍的肯定之際，他也在IG與所有歌迷朋友分享這份榮耀，並轉發貼文開心表示： 「華流從以前到現在，這歷史的一刻，有點超出我的想像了，謝謝大家這個第一名證明了歌曲雖然有語言之分，但藝術是沒有的」，接著還曬出手拿獎盃並比著第一名手勢的照片，開心與所有粉絲方享此難能可貴的榮耀