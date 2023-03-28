逃家18天的東非狒狒，昨天在圍捕計畫下終於落網，豈料卻有獵人開槍擊中狒狒左胸，失血過多死亡，究竟昨天發生什麼事、為何狒狒會中彈死亡？昨天的現場指揮官、桃園市政府動保處長王得吉今天還原現場，喊冤直呼：「同仁真的都不知道獵人用的是真槍實彈！」。

王得吉表示，昨天下午約2點50分接獲民眾通報稱發現狒狒蹤跡，圍捕人員包括動保處、外面支援人員、獸醫等立即做追捕動作，監控並防止狒狒往下繼續跑，約下午3點10分發現狒狒在民宅內，管制人員到現場查看，發現民宅後面有幾個非常暗的房間，第一時間並沒有發現狒狒。

管制人員要去拿手電筒時就碰到獵人，獵人手上已經有拿手電筒，因此就先上去並往屋子內照，後來自行做了射擊動作，同仁並不知道（獵人手上）這支槍是真槍實彈，整個圍捕過程中一直都是採用誘捕、麻醉槍的方式，後續還有待警方調查釐清，再次重申：「真的不知道他帶的是真槍！」。

農業局補充，狒狒在楊梅區中正路621號後面被發現，市府派出2組人員參與捕捉，狒狒暈倒在地時以為是被麻醉槍擊中，後來經查才發現狒狒身上只中1槍，中槍位置在左胸，沒有麻醉槍的痕跡，六福村人員的確有發射但沒有射中。至於狒狒身上是否有晶片，須等待台北市立動物園及農委會家畜衛生試驗所做後續檢驗才會知道。