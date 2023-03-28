立法院近期將就《再生醫療法草案》及《再生醫療製劑條例草案》進行審議，但醫師、藥師意見不同，國民黨立委林為洲、立委陳椒華今偕同藥師公會召開記者會，呼籲政府應調和相關專業團體間的歧見，以讓所有相關專業領域人士都能有所貢獻，才能完整保障民眾的健康。

林為洲、陳椒華、中華民國藥師公會全國聯合會、中華民國藥劑生公會全國聯合會、新竹縣藥師公會等，今舉行「再生二法應落實專業分工、嚴謹規管」記者會。

中華民國藥師公會全國聯合會理事長黃金舜表示，再生醫療製劑符合我國藥事法的藥品定義，即使訂定專法，也不能脫離藥品管理的基本原則，國際趨勢也是如此。藥品由藥師負責調劑、監製、藥物管理，是我國行之有年的法規制度，也是藥師應盡的責任義務。

黃金舜說，另外，再生醫療比起一般藥物更加不穩定，療效更加不確定，落實專業分工、多層把關，嚴謹畫出技術和製劑的分界線，才能保障民眾權益，尤其是再生醫療花費龐大，立法需更加謹慎。

藥師公會全聯會提出四點聲明，第一，再生醫療製劑是藥品，沒有模糊空間；第二，再生醫療製劑由藥師進行調劑、監製乃捍衛國民健康之必要；第三，審議委員會應明訂納入醫學、藥學、法律倫理等專家組成；第四，為遵循「風險分層、嚴謹規管」之原則，排除藥證申請應增加「須經專門委員會審議」之程序。

聲明中強調，藥師專業性毋庸置疑，更屬保障病人安全所必要，後續通過草案不應有任何違背藥師調劑監製原則之文字修改，或附帶決議。

林為洲指出，醫師全聯會及藥師全聯會對於「製劑」應不應屬於藥事法管理，以及「審議會」該扮演什麼樣的角色，看法不相同。醫師全聯會認為「再生製劑有別於一般藥品」，藥師全聯會認為再生製劑它就是藥品；醫師全聯會認為「再生醫療審議會」具有審查與核定再生醫療製劑藥品許可證之權責，但藥師全聯會認為該權限屬於主管機關食藥署的權責。

林為洲強調，政府應調和相關專業團體間的歧見，並成立跨部會平台研議訂定醫師、藥師等各醫事人員的執行資格，及在學教育、繼續教育應修習內容，以確立專業分工與職責的明確性；他表示，再生醫療是新興領域，樂見再生醫療二法可以儘快三讀，政府態度應堅定，必須是建立在守護國人健康的基礎上，且避免專業團體紛爭不斷，陷民眾於誤解困惑中。

林為洲呼籲，政府於再生醫療二法三讀通過後，應成立跨部會（衛福部、教育部）平台研議訂定醫師、藥師等各醫事人士的執行資格，及在學教育、繼續教育應修習內容，以確立專業分工與職責的明確性，也確保執行人員的素質。

陳椒華指出，再生醫療製劑屬藥事法第六條所稱之藥品，本應依照現行藥事法的規範管理，落實醫藥專業分工。自己是藥學和藥師背景，對於新興發展的再生醫療和再生醫療製劑，確實有別於傳統的一般藥品，但支持用藥事法管理，並讓藥師代表參與再生醫療審議會，也強調醫藥養成教育和繼續教育，均應納入再生醫療相關領域的學習，而她在修法過程中，也會努力為藥師發聲。