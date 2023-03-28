截至午盤，雄獅股價維持逾3.5％漲勢，領漲觀光類股，近8日漲幅已達29％。三大法人近期亦積極加碼，上周合計買超雄獅2020張，昨（28）日大舉買超達1735張，其中外資買超1122張、投信買超564張、自營商買超49張。

雄獅2022年合併營收33億元、年增87.26％，營業虧損7.9億元、虧損年減17.77％，為近3年最佳。不過，因補助大減97.37％，使業外收益年減83.96％、降至近10年低點拖累，歸屬母公司稅後虧損6.84億元、虧損年增達45.6％，每股虧損8.91元，雙創歷年低點。

不過，隨著邊境解封、出境旅遊團解禁，雄獅2022年第四季合併營收15.49億元，季增98.13％、年增達1.7倍，營業虧損1.23億元，虧損季減45.79％、年減16.74％，為近11季最佳。歸屬母公司稅後虧損1.14億元，虧損季減37.7％、年減11.25％，每股虧損1.48元，為近1年半最佳。

雄獅2023年2月自結合併營收9.98億元，雖月減10.3％、仍年增達3.77倍。累計前2月合併營收21.11億元，年增達4.7倍，均為近3年同期高點。展望後市，隨著航空運能復甦，集團預期營收有望恢復疫前50％水準，營運力拚轉虧為盈。