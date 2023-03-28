神準應證交所要求，公布今年前2月每股純益高達3.04元，較去年同期年增19%，營運呈現淡季不淡，未來神準除3月華亞新廠加入量產，更前計畫進越南擴產，為營運基礎再添利基。

神準2022年營收達163.22億元，每股純益21.7元，營收、獲利均創下歷史新高，更拿下網通每股獲利王寶座。

展望2023年，神準看好大型企業支出還是很強勁，企業對於網路、資安等升級還在高峰期，且接下來因為WFH(居家辦公)會成為一種常態，故升級潮不會停下來，會持續驅動網通產業需求，且該趨勢會一直走到2024年，換言之，今年成長動能儘管不會像2022年一般強勁，但還是會維持在一定水準，2023年神準力拚穩健中繼續成長，毛利率也是希望可以維持。

神準為應付客戶需求，也將在越南投資設廠，預計投資金額美金3000萬元，此為神準公司成立以來首度出走，在台灣以外設廠。主要是美中貿易戰、先前台海危機等，客戶要求第二生產地，為籌建新產能，神準今年資本支出也上看20億元，創下歷史新高。